Prevenzione e gestione delle emergenze, 20 nuovi manager al servizio della comunità

L’Aquila – Sono stati consegnati stamattina, presso il dipartimento DISIM dell’Università dell’Aquila, i diplomi a conclusione della terza edizione del master di II livello O.D.E.M., Official of Disaster and Emergency Management.

Venti studenti, provenienti dai più differenti percorsi universitari, hanno ritirato il diploma alla fine di un anno di studi severi volti ad apprendere nozioni tecniche, giuridiche, amministrative e scientifiche.

Il master, organizzato dal Centro Studi EDIMAS e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica in collaborazione con Federmanagement, è infatti finalizzato a formare figure professionali che facciano da cerniera tra cittadini, aziende e istituzioni affinchè si attui una migliore politica di prevenzione sismica ed idrogeologica e di messa in sicurezza dei territori.

Dopo centinaia di ore di lezione con 34 docenti di caratura internazionale ed innumerevoli esercitazioni individuali e collettive i venti diplomati saranno in grado di istituire un sistema coordinato di costante monitoraggio dei territori più vulnerabili, individuare validi indici di resilienza dei territori e delle comunità, riconoscere a livello istituzionale le competenze professionali qualificate in grado di pianificare i rischi e gestire le emergenze, individuare le carenze legislative in materia di prevenzione delle calamità e messa in sicurezza del territorio, organizzare e gestire il coordinamento tra autorità locali e nazionali in materia di soccorso nonchè avviare adeguate campagne di sensibilizzazione dei cittadini circa le problematiche connesse al territorio.

Ciascuno dei diplomati, con l’ausilio di materiale audiovisivo, ha brevemente esposto la propria tesi di master davanti ad una commissione composta dal professor Fabio Graziosi, coordinatore del master, dall’ingegner Giulio Marcucci, presidente di EDIMAS, dall’ex vigile del fuoco nonché esperto di Protezione Civile e di disaster management Piero Moscardini e dal Dottor Luigi Di Marco, Past President della federazione di manager pubblici e privati Federmanagement.

“Sono onorato di consegnare i diplomi a questi giovani che hanno messo il loro talento a servizio del prossimo, – così il dottor Di Marco – gli studi che hanno portato avanti sono infatti finalizzati a migliorare la qualità della vita di tutti. Li attende un futuro di grande impegno in cui dovranno diffondere quella conoscenza necessaria per

condurre le comunità dei nostri territori a vivere in maniera più sicura”.

Centro Studi Edimas, i dieci punti per la prevenzione

Dieci punti di proposta per un futuro che non si può prevedere, ma si può costruire insieme.

1. Consolidare una politica di prevenzione sismica e idrogeologica e di messa in sicurezza dei territori, in altre parole attivare le pianificazioni strategiche e integrate territoriali;

2. Istituire un sistema coordinato di gemellaggi tra i territori più vulnerabili con le regioni limitrofe, di macro-area o con quelle maggiormente lontane in caso di catastrofi;

3. Effettuare adeguate e sufficienti esercitazioni di tutto il sistema di protezione civile coinvolgendo attivamente cittadini, aziende e istituzioni;

4. Individuare validi indici di resilienza dei territori e delle comunità, attraverso la sinergica azione di Università, professionisti opportunamente formati e preparati e istituzioni locali;

5. Riconoscere a livello istituzionale le competenze professionali qualificate in grado di pianificare i rischi e gestire le emergenze, in modo che il sistema di protezione civile possa valorizzarle e mobilitarle per una più adeguata risposta alle situazioni critiche ma anche per progettarle adeguatamente ed in modo integrato in tempo di pace;

6. Colmare le carenze legislative nel coordinamento di competenze tra Stato, regioni ed enti locali.

7. Prevedere un forte coordinamento locale dei soccorsi in sinergia con le autorità nazionali.

8. Prevedere maggiori risorse per la gestione dei soccorsi, per interventi di prevenzione e di pianificazione territoriale e urbana.

9. Sensibilizzare i cittadini affinché diventino consapevoli dei rischi connessi al territorio e dei comportamenti più idonei da adottare.

10. Rafforzare il ruolo della comunicazione, tramite canali chiari e riconoscibili, gestiti da fonti autorevoli e in modo continuativo, utilizzandola come leva strategica prima, durante e dopo l’evento, per creare cultura di prevenzione, fornire aggiornamenti, stabilire un contatto diretto con enti preposti alla gestione dell’emergenza, la comunità scientifica e le autorità politiche e di governo.

Sicurezza e prevenzione, intesa tra Federmanagement e Edimas

Nel 2012 il Presidente di FEDERMANAGEMENT Luigi Di Marco e il Presidente del Centro Studi E.DI.MA.S. Paolo Pagani, sottoscrivono una Larga intesa per diffondere in Italia e in Europa la cultura del Prevention Management e dell’Emergency Management a vantaggio di un accrescimento della resilienza sistemica nazionale e continentale. Attualmente Luigi Di Marco più volte Presidente nazionale AIDP è Past President di FEDERMANAGEMENT. Dal 2013 al 2014 è stato Presidente della Commissione di Valutazione (soggetto terzo) per la Certificazione delle Competenze dei Prevention Manager e degli Emergency Manager promossi da E.Di.Ma.S. . Attualmente Luigi Di Marco è Docente ai Master Universitari promossi da E.Di.Ma.S. in Italia e in Europa, e

dal 2015 è stato nominato SOCIO ONORARIO dell’Emergency and Disaster Management Studies.