Concorso sostegno, Univaq lumaca: dopo 10 giorni non ancora pubblicati i risultati della prima prova

L’Aquila – Sono passati oltre 10 giorni dalla prima prova del concorso per il sostegno che ha visto la partecipazione di oltre mille persone all’Università degli Studi dell’Aquila.

Il 15 ed il 16 aprile i candidati sono venuti all’Aquila – tra la facoltà di Scienze umane e il polo di Roio – per sostenere la prima prova per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Eppure, ancora non si hanno i risultati di quella prova che è di fatto una prima scrematura per accedere alle prove successive: il percorso prevede infatti una seconda prova scritta che si terrà il 16 e 17 maggio e, poi, un orale.

Un percorso che, alla fine, vedrà alcuni dei tanti aspiranti ad una cattedra di sostegno in regione accedere ad un corso di formazione, peraltro, a pagamento.

Sono molte le segnalazioni che stanno giungendo in questi giorni alla redazione de Il Capoluogo: quanto ci vuole per correggere un quiz a lettura ottica?

“In diverse università, come quella di Cagliari dove i partecipanti erano molti di più, i risultati erano disponibili già dal pomeriggio o dal giorno dopo l’esecuzione della prova” dice a Il Capoluogo una delle partecipanti al concorso.

In realtà in tanti si aspettavano, se non una pubblicazione immediata, almeno di conoscere i risultati prima di Pasqua. Non è successo e ora, fra festività e ponti, i partecipanti al concorso presso l’Università degli Studi dell’Aquila si trovano ancora in attesa.

“E’ un ritardo che non sappiamo spiegarci. Peraltro, in molti abbiamo una famiglia, degli impegni: dobbiamo sapere se occorre continuare a studiare per affrontare la seconda prova scritta o se, invece, è inutile perchè non siamo passati”.

Ne passeranno 100 circa e, in più, si pone un altro tema: la data della seconda prova scritta coincide con l’arrivo in città del Giro d’Italia che, temono in tanti, potrebbe complicare le cose a livello logistico.