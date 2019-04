Città di L’Aquila: 3-0 al Fossa

di Claudia Giannone

Manca davvero poco per l’ufficialità: il Città di L’Aquila continua a vincere e, ora, i rossoblù di mister Roberto Cappellacci sono davvero ad un passo dalla vittoria del campionato

In campo Mohammed dal primo minuto, ancora a riposo Di Francia. Match disputato, nonostante fosse in trasferta per L’Aquila, tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”.

6′ minuto, già una grande occasione per il Fossa: Pellegrini per Galeota, palla che sfiora il palo alla sinistra di Cattafesta. Cinque minuti dopo, risponde L’Aquila: Pizzola per Maisto, il tiro è debole. Meglio il Fossa nel corso della prima frazione di gioco, ma al 42′ arriva una grandissima chance per i rossoblù: Maisto verso la porta a botta sicura, ma Sciomenta a terra la blocca miracolosamente con la mano. Due minuti dopo, però, arriva la rete del vantaggio: Mohammed per Catalli che con un tiro al volo dalla distanza centra la porta. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

3′, la ripresa regala subito un’emozione: Catalli calcia dal limite, ma respinge l’estremo difensore avversario. Cinque minuti dopo, Maisto di testa cerca la porta, ma la palla viene bloccata ancora dal portiere sulla linea. 14′, punizione di Catalli che sfiora il palo. Nuova grande parata di Sciomenta al 20′: Catalli per l’incornata di Maisto, ma ancora nulla di fatto. Ma solo un minuto dopo, arriva il raddoppio: in rete Catalli con un tiro a giro che si infila all’incrocio.

Catalli sfiora la tripletta al 44′: palo con un tiro dal limite. Tre minuti dopo, il punteggio cambia ancora: rigore per i rossoblù, realizza Silvestri. Risultato finale, 0-3.

VALLE ATERNO FOSSA: Sciomenta, Pellegrini (47′ pt Franceschini), Rovo, Ranalli, Pantalone, Centi A., Galeota (16′ st Ciccozzi), Centi T., Ranieri A., Ranieri M. (31′ st Iannessa), Cabbai (22′ st Fatigati). All. Gianluca Rosone.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Mohammed (29′ st Campagna), Ndiaye (29′ st Ciuffini), Silvestri, Zanon, Morra (36′ st Micantonio), Pizzola, Zazzara (19′ st Arciprete), Di Norcia (34′ st Santarelli), Catalli, Maisto. A disp.: Tursini, Di Francia. All. Roberto Cappellacci.

ARBITRO: Valerio Di Cola (Avezzano).

RECUPERO: 3′ pt, 4′ st.