Villa Sant’Angelo, 10 chilometri fino al Parco regionale con la Marcia della Primavera

VILLA SANT’ANGELO – Tanti gli atleti che hanno corso la 28esima Marcia della Primavera

Manifestazione riuscitissima, la 28esima edizione della Marcia della Primavera. Gli atleti si sono riuniti presso il Parco comunale a Villa Sant’Angelo e hanno dato il via al percorso che ha toccato anche Stiffe (San Demetrio né Vestini). L’evento è stato organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Villa Sant’Angelo guidato da Enrico Melonio, insieme all’Atletica L’Aquila e all’Associazione Culturale “La Lumetta“. Partecipatissime anche la “Camminata non competitiva” e le gare maschili e femminili di Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi. Percorsi che si sono snodati in territori incontaminati, arrivando ai confini del parco regionale “Velino Sirente”.

Marcia di Primavera Villa Sant’Angelo, presenti i ragazzi paralimpici

Hanno corso, in una staffetta mista, anche i ragazzi paralimpici della squadra dell’Atletica L’Aquila, con il responsabile Paola Aromatario e l’allenatrice Giulia Fischione.