Santa Barbara, può partire gara per concessione Verdeaqua

Sport, via libera della Giunta al progetto di adeguamento degli impianti di S. Barbara

Formalizzato contributo di 50mila euro per i Campionati nazionali universitari

Fabrizi: “Può partire gara per concessione Verdeaqua, importo lavori a carico del nuovo gestore”

Su proposta dell’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi, la giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto di fattibilità per i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi di Santa Barbara.

«L’amministrazione comunale – ha spiegato Fabrizi – è fermamente intenzionata a restituire alla collettività il pieno utilizzo dell’impianto in questione, in considerazione dell’interesse che l’intera struttura riveste sotto il profilo non solo sportivo, ma anche socio-culturale. Non è un caso che, dal giorno della sua chiusura, il 10 ottobre dell’anno scorso in seguito a una fuoriuscita di cloro che aveva prodotto delle esalazioni irritanti, si siano moltiplicate le richieste di associazioni sportive e di privati per sollecitare la riattivazione della struttura.»

«Dopo quell’episodio – ha proseguito l’assessore Fabrizi – il dipartimento di prevenzione e Igiene dell’Asl ha fornito, in seguito a un accurato sopralluogo, delle prescrizioni che comportavano la necessità di interventi sugli impianti, cui ora vanno aggiunti quelli per la riqualificazione della struttura. È stato dunque redatto un progetto riguardante lo studio di fattibilità tecnico-economica per raggiungere questi obiettivi, che la giunta ha approvato.»

Fabrizi ha sottolineato come questa delibera sblocchi definitivamente la procedura di gara per l’affidamento in concessione degli impianti di Santa Barbara “in quanto – ha precisato – l’importo dei lavori, che, in base al progetto, si aggirano sui 600mila euro circa, non graverà sul bilancio comunale, ma sarà a carico del concessionario che sarà individuato in seguito al procedimento di appalto”.

Sempre su proposta di Fabrizi, la Giunta ha stanziato un contributo di 50mila euro in favore della delegazione abruzzese del Cusi per l’organizzazione dei Campionati nazionali universitari che si svolgeranno all’Aquila dal 18 al 26 maggio.

“Un evento straordinario – ha commentato l’assessore allo Sport – che merita il pieno sostegno delle istituzioni non solo per la qualità sportiva dello stesso, ma anche per l’immagine di cui beneficeranno la regione e il suo capoluogo e per i ritorni turistici ed economici che potrebbero derivare dal fatto che migliaia e migliaia di persone verranno all’Aquila da tutte le università italiane tra atleti, allenatori, tecnici e accompagnatori”.