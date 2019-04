Munda, gli Archi del Cherubino a Borgo Rivera

Domenica 28 aprile, alle ore 18, l’ensemble “Gli Archi del Cherubino” offrirà alla città un concerto, presso il Museo Nazionale d’Abruzzo, a Borgo Rivera.

Il gruppo, la cui attività si svolge per lo più fuori L’Aquila, vuole così, con questo concerto inserito in una stagione di concerti periodicamente svolti in luoghi significativi della città, mantenere il proprio radicamento e la propria identità aquilana.

In programma, per questo appuntamento, uno degli autori più cari del repertorio barocco, Antonio Vivaldi, di cui verranno presentati sei concerti con le più disparate formazioni solistiche: flauto, ottavino, due violoncelli, due violini e due violoncelli, quattro violini.

Vivaldi, in questi concerti, compone dei capolavori, sfruttando le caratterizzazioni dei gruppi strumentali che rende solisti, mostrando delle capacità di invenzione che diviene a tratti pittorica, poetica, descrittiva.

I solisti saranno Maria Fabiani, al flauto e all’ottavino, e diversi componenti dell’ensemble.

L’ingresso al concerto è incluso nell’ingresso al museo, che per l’occasione ha i prezzi di 4 euro, intero, 2 euro, ridotto dai 18 ai 25 anni, e gratuito per i minori di 18 anni.