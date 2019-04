L’Aquila, Roberto Giacobbo alla riapertura di Santa Maria ad Cryptas a Fossa

FOSSA – Apre ai fedeli Santa Maria ad Cryptas, testimonial d’eccezione sarà Roberto Giacobbo

Si svolgerà a Fossa domenica 28 aprile 2019 la cerimonia di riapertura della Chiesa Santa Maria ad Cryptas, a seguito della conclusione degli interventi di consolidamento statico e restauro degli affreschi post sisma 2009. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Fossa, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta. Il programma prevede alle ore 10 l’inizio lavori, alla presenza di autorità civili e religiose, ed alle ore 10.30 la celebrazione della messa di riconsacrazione celebrata dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi. Testimonial d’eccezione dell’evento è il giornalista televisivo Roberto Giacobbo.

«E’ una grande soddisfazione la riapertura della chiesa, proprio nell’anno del decennale del sisma – afferma il Sindaco di Fossa Fabrizio Boccabella – grazie all’intervento di consolidamento e restauro portato avanti dal Segretariato Regionale dell’Abruzzo MIBAC. Oltre al recupero di un monumento di importanza straordinaria, dobbiamo cogliere in questa occasione il senso e la volontà di rinascita dei nostri luoghi, duramente colpiti dal sisma. I processi di ricostruzione del territorio, oltre che sull’aspetto materiale, devono incardinarsi su spiritualità e cultura, vocazioni naturali del nostro territorio. Colgo occasione – conclude il Sindaco di Fossa – per ringraziare le autorità religiose, in primis sua eccellenza il Cardinale Petrocchi, e tutti i rappresentati istituzionali che hanno raccolto l’invito ad essere presenti. Un doveroso ringraziamento per la presenza va a Roberto Giacobbo, ospite d’eccezione, che già in passato ha attenzionato la nostra chiesa nei suoi studi e divulgazioni».