L’Aquila ospita per il terzo anno consecutivo i Campionati Regionali FISDIR di atletica leggera riservati agli atleti con disabilità intellettivo e relazionale.

Organizzati dall’atletica L’Aquila presso l’impianto di atletica “Isaia Di Cesare”

Domenica 28 aprile presso il Campo di atletica leggera Isaia Di Cesare dell’Aquila, organizzati dall’Atletica L’Aquila, si svolgeranno i Campionati Regionali Individuali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

La FISDIR è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

Si tratta dell’ultimo evento in programma all’interno della Primavera dell’Atletica a Murata Gigotti che si svolge in collaborazione con la Proloco di Coppito.

La partecipazione al Campionato Regionale di atletica è riservata agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale agonisti CF21 e promozionali.

Le società che hanno regolarizzato le iscrizioni sono oltre all’ ASD Atletica L’Aquila che parteciperà con dieci

atleti della propria squadra paralimpica del progetto Atleticamenteinsieme, l’Ass. Polisportiva Chieti, l’ASD Accademia Biancazzurra di Pescara e l’ASD Parco de Riseis di Pescara.

Dal 2014 l’Atletica L’Aquila ha iniziato l’attività di atletica leggera per ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e dal 2016 è affiliata alla FISDIR area promozionale ed agonistica seguendo i programmi della federazione e prendendo parte ai campionati regionali e nazionali.

Si tratta anche della prima gara in pista importante, dopo la preparazione invernale svolta in palestra dall’intera squadra e in vista dei Campionati Italiani di atletica leggera area promozionale che si svolgeranno dal 7 al 9 giugno a Padova e dei Campionati Italiani area agonistica si svolgeranno dal 14 al 16 giugno a Macerata.

Il programma gare messo a punto per domenica prossima dal Comitato Regionale FISDIR prevede gare di corsa piana (velocità, marcia, staffette) e gare di salti e lanci (salto in lungo,disco, giavellotto, peso).

L’ Atletica L’Aquila è il terzo anno consecutivo che organizza i Campionati Regionali FISDIR di atletica leggera, oltre ai partner e ai molti volontari che si sono attivati per preparare gli atleti ed organizzare l’evento, saranno presenti anche gli studenti del progetto alternanza scuola-lavoro di atletica leggera paralimpica “Atleticamenteinsieme” dell’Istituto Superiore “A.Bafile” dell’Aquila, coordinati dalla Prof.ssa Claudia De Ciantis.

Ritrovo per le società sportive ore 8,30. Inizio gare ore 9,15.

La cittadinanza è invitata a

partecipare. Ingresso libero.