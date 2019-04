L’Aquila, nuova apertura in centro storico: Benessere a 360°

L’AQUILA – Aprirà in centro storico “360° Benessere”, il nuovo spazio dedicato alla ricerca della forma migliore

Continuano ad aprire le attività in centro: nonostante le difficoltà dei commercianti, sono ancora molti gli imprenditori che investono sul centro storico dell’Aquila. Sabato 27 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, ci sarà l’appuntamento per la Pre-Apertura del centro benessere “360 gradi”, in Via San Michele 6 (Strada Villa Comunale – Santa Giusta).

Protagonista è Veronique Di Gregorio: 50 anni, belga ma di origini italiane, porterà in centro una cultura francofona di benessere. Con il compagno è a L’Aquila da prima del 2009, qui ha lavorato con una società locale che fabbrica apparecchiature elettromedicali per benessere e fisioterapia. Ed proprio dalla collaborazione con questa società, che esporta in tutto il mondo le apparecchiature elettromedicali, nasce l’idea di Veronique di aprire in città un centro benessere che utilizzasse queste apparecchiature all’avanguardia per occuparsi di dimagrimento e messa in forma.

La cura del benessere a 360 gradi.