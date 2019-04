L’Aquila, interdette al traffico alcune vie del Torrione

L’AQUILA – Manutenzioni e ripavimentazioni stradali in corso, chiuse alcune vie al Torrione

Per completare gli interventi di ripavimentazione stradale e di apposizione della segnaletica, via Alcide De Gasperi (quartiere del Torrione) sarà chiusa per alcuni giorni al transito delle auto nel tratto in salita, con esclusione della rotonda che si trova di fronte alla sede dell’Ance. Lo rende noto il settore Opere pubbliche e Sport. In particolare, la strada sarà interdetta alla circolazione dalle 9 alle 18 dei giorni 29 e 30 aprile, 2, 3 e 4 maggio. Negli stessi giorni, e nella stessa fascia oraria, sarà chiusa via Fiore Paris da via Abate Galiani.

Via Parrozzani (dalla strada adiacente il parco Luca Polsinelli a via De Gasperi) sarà invece chiusa al traffico dalle 9 del 29 aprile fino alle 18 del 4 maggio, con inversione del senso di marcia del raccordo stradale adiacente il parco Polsinelli verso via Antonio Panella.

Manutenzioni al Torrione, ecco dove trovare l’ordinanza

L’ordinanza con cui sono stati fornite queste disposizioni è pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_415819_726_1.html