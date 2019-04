L’Aquila, Il Nuovo Basket conquista anche il titolo assoluto regionale

Il Nuovo Basket Aquilano conquista anche il Titolo Assoluto Regionale Under 15 Eccellenza e vola agli spareggi nazionali

Un aprile d’oro per la pallacanestro aquilana: il Nuovo Basket Aquilano, superando ieri un un PalaAngeli stracolmo il Roseto Sharks, conquista, dopo quello Under 16, anche il Titolo Assoluto Abruzzese Under 15 d’Eccellenza, confermandosi ai vertici giovanili regionali e conquistando il diritto a partecipare agli spareggi interregionali verso la Finale Nazionale. Una serie, quella con Roseto, che ha appassionato tutto il movimento cestistico regionale e che ha regalato alla società di Roberto e Paolo Nardecchia un triplete storico per questo gruppo che veniva già dalle vittorie nei due anni precedenti dei Titoli Under 13 e Under 14, quest’ultimo coronato tra l’altro dal sesto posto alle Finali Nazionali di Cagliari 2018.

E le soddisfazioni, per il Settore Giovanile e Minibasket del PalaAngeli non si fermano, visto l’accesso della formazione Under 18 Gold Abruzzo alla Finalissima Regionale da disputare con il Teate Chieti, alla brillante partecipazione della formazione Under 16 al più importante Torneo Europeo svoltosi a Vienna dal 15 al 21 Aprile ed a quella in corso del team Under 12 Esordienti, in questi giorni a Torre del Greco per prendere parte ad una delle rassegne più importanti d’Italia per questa categoria, trofeo già vinto due volte negli ultimi tre anni dal club del PalaAngeli.

Nuovo Basket Aquilano, ecco coach e campioni

Questi i neo Campioni Regionali Abruzzesi UNDER 15 Eccellenza: Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Tommaso Santomaggio, Matteo Prioli, Andrea Miconi, Alessandro Baglioni, Francesco Tuccella, Emanuele Canossi, Luca Caldarelli, Alessandro Serani, Alessandro Bologna e Federico Rivera. Coach: Paolo Nardecchia, Ass.: Davide Tedeschini e Massimiliano Nardecchia, Preparatore Atletico: Cristian Berardi.