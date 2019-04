Giuseppe Ioannucci, disposta l’autopsia: sabato dovrebbero svolgersi i funerali

L’AQUILA – Oggi il giorno dell’autopsia, la Procura apre un fascicolo tecnico sulla morte di Ioannucci ma non ci sono dubbi sul malore

Stava scendendo verso Fonte Cerreto quando ha accusato un malore ed ha perso la vita il 47enne aquilano Giuseppe Ioannucci. Giuseppe, noto imprenditore aquilano che insieme ai fratelli Crristian e Domenico gestivano l’Autodemolizione San Vittorino, era uno sportivo appassionato ed allenato: tanti i messaggi di condoglianze che stanno arrivando alla famiglia.

Morte Ioannucci, aperto un fascicolo

Sulla morte di Giuseppe Ioannucci la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, un atto d’obbligo che quasi sicuramente si chiuderà senza discostarsi dalle cause del decesso rese ormai note: non ci sarebbero dubbi infatti sul malore. Oggi è prevista l’autopsia al San Salvatore dell’Aquila.

Giuseppe Ioannucci, sabato i funerali

In attesa dei risultati dell’autopsia, dovrebbero svolgersi sabato 27 aprile i funerali. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui il Presidente di Confesercenti L’Aquila che scrive: «Giuseppe era riuscito insieme ad i suoi fratelli a far crescere la loro azienda e a renderla un’importante realtà in tutta la provincia. Un vero esempio per tutti i nuovi imprenditori. A nome di tutto il Direttivo della Confesercenti L’Aquila e Comuni del Cratere, rinnoviamo alla sua famiglia ed ai suoi amici le nostre più sentite condoglianze».