Crisi politica ad Avezzano, De Angelis azzera la Giunta

Azzeramento della Giunta comunale ad Avezzano. La crisi politica e amministrativa in Comune ha svoltato verso la direzione forse più ovvia, soprattutto dopo l’ultimo, acceso, consiglio comunale.

Dopo le dimissioni degli assessori Pierluigi Di Stefano e Renata Silvagni, espressioni in giunta del Gruppo di Responsabilità Civica, nel giorno della Festa della Liberazione De Angelis azzera la Giunta. Resta solo Presutti.

Fuori quindi il vice sindaco Lino Cipolloni, gli assessori Chiara Colucci, Fabiana Marianella, e Leonardo Casciere, una nuova fase, nella già movimentata amministrazione a guida De Angelis, è allora alle porte, come sottolinea Il Centro. La svolta alla situazione potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì 29 aprile, quando è in agenda il consiglio comunale straordinario sul mercato di Avezzano. Spostamento del mercato di Avezzano già al centro della conferenza stampa, convocata dal gruppo di Responsabilità Civica, per questa mattina, alle ore 12.

Proprio il mercato – assieme ad altre questioni quali la pista ciclabile o la Tred – è stata la problematica che ha diviso maggiormente le posizioni assunte, dal sindaco da un lato e dai civici dall’altro. Il gruppo consiliare ha denunciato una mancata partecipazione e condivisione a livello decisionale, nell’ambito della politica amministrativa cittadina, fino ad esprimere un voto politico, negativo, nell’ultima assise, sull’approvazione del consuntivo.

«Questa mattina – spiega Alessandro Pierleoni, capogruppo di esponsabilità Civica – daremo alla città un’idea di mercato, per spiegare che non siamo i malpancisti o i responsabili della crisi. Noi abbiamo un ruolo centrale che va rispettato in ogni scelta fatta e presa per Avezzano. Ci mettiamo, quindi, a disposizione per continuare l’attività amministrativa, andando avanti con l’amministrazione De Angelis. Lui, però, dovrà dimostrarci che ci sono le basi per andare avanti». La relazione sul progetto di mercato sarà presentata questa mattina alla città e poi, in un secondo momento, sarà proposta al primo cittadino.

In giunta intanto resta soltanto Crescenzo Presutti, assessore alle Politiche Ambientali e allo Sport, per motivi prettamente tecnici. Dovrà, infatti, provvedere alla nomina degli scrutatori e occuparsi delle operazioni delle prossime elezioni europee.