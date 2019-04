Monticchio, con “La Fiaccola” torna la nona passeggiata sulle doline di Ocre

L’AQUILA – Da Monticchio ad Ocre: l’Associazione “ La Fiaccola – Vincenzo Masci

L’associazione culturale “La Fiaccola- Vincenzo Masci “di Monticchio ha organizzato per domenica 28 aprile la passeggiata sulle doline Monticchio- Ocre con l’alto patrocinio della regione Abruzzo, del comune di L’Aquila e del comune di Ocre. L’idea delle passeggiate , ormai alla nona edizione, è nata in occasione della giornata internazionale del camminare il 12 ottobre del 2014 e si svolgono in autunno e in primavera.

«Lo scopo – spiegano gli organizzatori – non è solo quello di fare delle salutari camminate, ma soprattutto quello di far conoscere è valorizzare il nostro territorio. In ogni passeggiata infatti, oltre al percorso sulle doline, che sono delle formazioni carsiche che caratterizzano il paesaggio di Monticchio, l’associazione ha raggiunto e visitato luoghi rilevanti dal punto di vista ambientale, artistico, culturale come il convento di Sant’Angelo d’Ocre, la Necropoli di Fossa, La Fortezza di Santo Spirito con il suo museo, i laghi di San Giovanni e San Raniero, il sito archeologico di Forcona, la fonte del Puzzillo (Antica sorgente), luoghi di valenza culturale, artistico e ambientale sconosciuti anche a molti abitanti locali. L’altro scopo , quello della salute è altrettanto importante perché camminare È un modo per tenersi in forma e farlo insieme ad altre persone lo rende più piacevole e meno faticoso. Accompagnati dal signor Franco Morante accompagnatore di montagna si percorrerà un itinerario accessibile a tutte le età non troppo. sarà un’occasione per trascorrere una domenica diversa e per soffermarsi ad osservare gli arrampicatori della Falesia intitolata , lo scorso anno, all’eroe Tenente di Vascello Andrea Bafile medaglia d’oro al Valor militare nato a Monticchio; si potrà godere della bellezza del paesaggio circostante che spazia dal Gran Sasso al Velino Sirente ancora innevati, alla Conca aquilana punteggiata dai suoi paesi e respirare a pieni polmoni un’aria ancora salubre è pulita. La sosta con il ristoro offerto dall’Associazione , è prevista al Castello di Ocre costruito nel XIII secolo a poche decine di metri dal sito dell’Antico Borgo Normanno di Ocre, a 933 m di altitudine sulla sommità del monte Circolo».

Il rientro è previsto per le 13:00/13.30 circa.

A passeggio sulle doline Monticchio-Ocre, la locandina dell’evento