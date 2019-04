Il musicista aquilano De Angelis si prepara alla tournée americana e debutta come solista in Bulgaria

L’AQUILA – Il musicista Giuliano De Angelis pronto a volare in America, il 25 aprile il debutto in Bulgaria

Il violoncellista aquilano Giuliano De Angelis debutta oggi, 25 aprile, come solista in Bulgaria. In programma il celeberrimo Concerto di Haydn n.1 in do magg per violoncello e orchestra. Ad accompagnarlo la sapiente bacchetta di Filippo Conti e la Pazardzhik Symphony Orchestra. Il M°De Angelis, già noto per la sua carriera solistica nazionale ed internazionale (ricordiamo una recente tournée in Cina) è reduce da un concerto con una delle più importanti orchestre del mondo, i Berliner Symphoniker.

«Tra i prossimi impegni – spiega a IlCapoluogo.it il musicista – una tournée in America dove eseguirò il Concerto per violoncello e Orchestra di Saint Saens n. 1 a Los Angeles e in Arizona».