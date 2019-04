Gran Sasso, malore in montagna: muore aquilano

L’AQUILA – Malore sul Gran Sasso per un aquilano di 49 anni, nulla da fare per i soccorsi

È morto sul Gran Sasso l’aquilano Giuseppe Ioannucci. La causa sembrerebbe essere un malore improvviso.

Ai familiari di Giuseppe, conosciutissimo in città per l’attività imprenditoriale che conduceva a S.Vittorino (L’Aquila) con i due fratelli, le condoglianze da parte della Redazione de IlCapoluogo.it.

Giuseppe Ioannucci, Confcommercio Abruzzo il cordoglio

“La prematura ed improvvisa scomparsa di Giuseppe, giovane e capacissimo imprenditore, che con i suoi fratelli aveva costruito una delle più efficienti imprese all’avanguardia del settore nella nostra regione che ha creato nel tempo con passione e sacrificio quotidiano, occupazione e ricchezza per il nostro territorio, ci colpisce e ci addolora nel profondo dell’animo.

Alla sua famiglia, ai tantissimi amici cui si donava con generosità ed altruismo rari, giungano i sentimenti di profondo cordoglio e l’affetto che ci ha legato in moltissimi momenti di gioia condivisi e di ricordi densi di umanità, che non potremo mai dimenticare.

Il direttore

Celso Cioni

Il presidente

Roberto Donatelli”