L’AQUILA – Via Tagliacozzo a piedi, missione quasi impossibile: marciapiede troppo stretto, due file di auto parcheggiate e macchine che sfrecciano.

A Dillo al Capoluogo la segnalazione di un lettore, che denuncia una situazione di disagio e di pericolo.

La zona in questione è Via Tagliacozzo, con le automobili in sosta su ambo i lati della strada.

«Attraversare Via Tagliacozzo significa essere costretti a passare in mezzo alla strada, correndo il rischio di essere investiti», precisa il lettore. «Una condizione di difficoltà per chiunque si ritrovi a camminare addossato alle automobili parcheggiate a destra e a sinistra. Per non parlare, poi, del transito di carrozzine e passeggini per i bambini o dei disabili, che si ritrovano a non avere lo spazio fisico per passare sul marciapiede e a dover camminare lungo la strada».

