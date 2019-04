L’Aquila verso il Giro d’Italia, Stefano Garzelli in ricognizione per la tappa del 17 maggio

L’Aquila – Il vincitore del Giro d’Italia e commentatore sportivo Stefano Garzelli a L’Aquila con la troupe Rai per la ricognizione della Tappa Vasto – L’Aquila.

Stefano Garzelli ha realizzato una serie di servizi filmati in cui ha commentato il percorso che la carovana rosa affronterà il prossimo 17 maggio.

“È una tappa significativa, sulla carta è adatta alle fughe ma molti corridori vorranno provare a giocarsi la finale del giro. Il percorso ha un finale spettacolare anche per la salitella che c’è prima dell’arrivo. Un punto in cui la stanchezza potrebbe giocare qualche scherzo, sarà comunque interessante osservare come saranno affrontati gli ultimi duecento metri” ha detto Stefano Garzelli.

Arrivo a L’Aquila del Giro d’Italia: Valverde favorito ma…

“Sarà difficile vedere arrivare in fuga qualcuno. Sarebbe bello vedere il campione del mondo Alejandro Valverde altissimo in arrivo, ma sarà una tappa in cui si vedranno competere i grandi nomi testa a testa. L’asfalto è di grande qualità nell’ultimo tratto del percorso, tanto verde e le suggestioni della città in rinascita accompagneranno i corridori della carovana”.

Il Giro d’Italia torna a L’Aquila: Garzelli “emozionato”

Parlando del suo ritorno all’Aquila, il campione ha detto: “Quando ho rivisto la città, sono rimasto colpito per come è riuscita a rialzarsi. L’ultima volta c’ero stato nel 2010 ed oggi ho provato una forte emozione al mio arrivo. La mia lunga esperienza con la maglia dell’Acqua e Sapone mi ha molto legata all’Aquila per cui mi fa sempre piacere tornare su queste strade”.

Garzelli nella tappa del 2010, a cui fa riferimento nella dichiarazione, indossò la maglia con su scritto Forza L’Aquila



Infine, parlando della Gran Fondo Città dell’Aquila, Garzelli ha detto: “E’ stato meraviglioso rivedere la Basilica di Santa Maria di Collemaggio partenza e arrivo della Gran Fondo. L’Aquila è sicuramente una protagonista di questo Giro d’Italia con un bellissimo arrivo e dopo due giorni con la Gran Fondo, una competizione che è un esempio di sport e rinascita che tutti dovrebbero seguire. E’ bellissimo che ci sia gente che pratica la rinascita attraverso lo sport”.

I servizi di ricognizione della tappa saranno trasmessi, tra gli altri, nei seguenti appuntamenti:

16 maggio ore 17.30 Processo alla Tappa su Rai2

17 maggio ore 11.30 circa Giromattino Rai Sport

17 maggio dalle 14 Diretta della Tappa su Rai2

L’intervista a Stefano Garzelli a cura del Comitato promotore Giro d’Italia L’Aquila