Atletica L’Aquila, Leonardo Puca al raduno nazionale under 20 di Grosseto

L’aquilano Leonardo Puca, dell’Atletica L’Aquila, al raduno nazionale under 20 di Grosseto.

Si è svolto in questi giorni il raduno nazionale che accoglie i migliori atleti italiani under 20. Lo specialista dei 400 hs dell’Atletica L’Aquila, è stato ancora una volta attenzionato dalla struttura tecnica federale in vista degli eventi internazionali under 20, in programma nel 2019, in particolare i campionati Europei di Boras (Svezia) dal 18 al 21 luglio.

Leonardo fa parte di una rosa di centosette atleti di cui ottantadue juniores e venticinque allievi; con lui è stato convocato anche l’allenatore personale Corrado Fischione per l’ultimo step di controllo prima dell’inizio dell’attività agonistica.

Ricordiamo che Leonardo Puca lo scorso anno si è piazzato secondo ai Campionati Italiani Juniores nella specialità dei metri 400 ostacoli e vanta primati personali in carriera di elevato spessore tecnico: 52”27 sui 400 ostacoli e 47”88 sui 400, entrambi record regionale di categoria. Vanta inoltre nel suo palmares due titoli italiani; nel 2015 a Sulmona sui m.300 ad ostacoli Cadetti e nel 2017 a Rieti sui m. 400 ad ostacoli Allievi. Inoltre nel corso dello scorso anno è riuscito anche a scendere sotto i 22 secondi nei m.200 piani, correndo il mezzo giro di pista in 21”94, primato personale. Con il tempo conseguito lo scorso anno sui metri 400 ad ostacoli ottenne anche il minimo di partecipazione ai campionati mondiali di categoria.

Attualmente Leonardo si allena a Milano, dove si è trasferito per i suoi studi universitari; più di una volta è arrivato vicino dal vestire la maglia azzurra della nazionale, come nel 2017 per gli europei under 20 e nel 2018 per i mondiali di categoria. «Questo potrebbe essere l’anno buono, glielo auguriamo. Forza Leonardo!» è l’augurio dell’Asd Atletica L’Aquila.