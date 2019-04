Stefano Garzelli, il vincitore del Giro d’Italia 2000 a L’Aquila

L’AQUILA – Stefano Garzelli, vincitore nel 2000 del Giro d’Italia, a L’Aquila per la ricognizione della tappa del 17 maggio.

Stefano Garzelli, uno dei migliori scalatori italiani e professionista pluripremiato, è in viaggio in bicicletta per la ricognizione della tappa Vasto – L’Aquila.

Il vincitore del Giro d’Italia nel 2000 arriverà, intorno alle ore 15, alla Villa Comunale dell’Aquila, sede dell’arrivo di Tappa del 17 maggio. La pedalata dell’ex maglia rosa servirà alla Rai come ricognizione del percorso per la diretta del Giro d’Italia di Rai Sport, di cui Garzelli è anche commentatore. La ricognizione è anche l’occasione per ricevere una prima valutazione tecnico – tattica da parte di un professionista sulla tappa Vasto – L’Aquila.