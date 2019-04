Programmi obiettivo per le Asl, risorse per 27 milioni di euro

L’AQUILA – La Giunta regionale ha approvato i programmi obiettivo delle Asl abruzzesi. Risorse per 27 milioni di euro.

La Giunta regionale, riunita oggi all’Aquila dal presidente Marco Marsilio, ha approvato i programmi obiettivo delle quattro Asl abruzzesi, finanziati in sede di Conferenza Stato-Regioni con risorse vincolate pari a 27 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale. La delibera è stata proposta dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì. Gli obiettivi, di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sono contenuti in 5 linee progettuali: multicronicità, promozione dell’equità in ambito sanitario, terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e terapia del dolore in area pediatrica, supporto al piano nazionale della prevenzione (attraverso, naturalmente, le azioni del piano regionale), tecnologia sanitaria come integrazione ospedale-territorio. Ogni progetto si pone una serie di traguardi da centrare e sarà seguito, in ogni fase attuativa, dagli uffici del Dipartimento Salute e Welfare della Regione.

Nella stessa seduta, la Giunta, sempre su proposta dell’assessore Verì, ha approvato la delibera che introduce e disciplina uno strumento di monitoraggio del personale in servizio nelle aziende sanitarie abruzzesi. Sono stati previsti una serie di indicatori riferiti a tutti i dipendenti delle Asl (sia del ruolo sanitario, che amministrativo), riguardanti non solo i dati anagrafici, ma anche ruolo, specializzazione, luogo di lavoro e tipo di contratto. Ogni trimestre le aziende comunicheranno alla Regione queste informazioni, che serviranno per programmare efficacemente nuove assunzioni e fabbisogni, ma soprattutto per intervenire tempestivamente in caso di pensionamenti e trasferimenti, in modo da limitare disservizi legati alla mancanza di specifiche figure professionali.