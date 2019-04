L’Aquila, proroga accensione impianti termici

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha disposto, attraverso un’ordinanza, la proroga dell’accensione degli impianti termici, negli edifici pubblici e privati, con una durata giornaliera massima di sette ore.

La disposizione, resasi necessaria alla luce delle condizioni meteorologiche, che non garantiscono, in alcune ore del giorno, le sufficienti temperature minime, sarà in vigore dalla giornata di domani, mercoledì 24 aprile, e resterà valida fino a martedì 30 aprile.

L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione “Provvedimenti/Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico” dell’area Amministrazione Trasparente.