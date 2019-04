Secondo appuntamento questa sera in tv con L’Aquila Grandi Speranze. Le anticipazioni della seconda puntata.

La prima puntata di L’Aquila Grandi Speranze, per la regia di Marco Risi, andata in onda martedì scorso, ha totalizzato 3 milioni di spettatori, vincendo la sfida della prima serata, ma agli aquilani la serie tv non è piaciuta e non sono mancate le critiche sul web.

Lo ricorda l’agenzia DIRE, anticipando alcuni contenuti della seconda puntata: “Nell’episodio di questa sera Davide scopre un malvivente francese, Laurent, nascosto nella sua vecchia casa che lo obbliga ad aiutarlo. Silvia nel frattempo, decisa a continuare anche da sola la ricerca di sua figlia, incontra alcune persone che la notte del terremoto potrebbero aver visto Costanza allontanarsi. Gianni conosce invece un politico romano che sembra sensibile alla ricostruzione della città, ma di cui presto inizierà a dubitare”.