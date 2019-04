Fabio Concato per il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sulmona

Mercoledì 24 aprile al teatro comunale di Sulmona concerto di Fabio Concato in favore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sulmona.

Si terrà mercoledì 24 aprile, alle ore 21:30, al teatro comunale di Sulmona (L’Aquila), il concerto del cantautore Fabio Concato, che si esibirà con i Musici, ovvero Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). La serata, che è inserita nel calendario degli appuntamenti del cartellone della Pasqua 2019 di Sulmona, è organizzata all’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, con il patrocinio del Comune di Sulmona.

In occasione della serata, che vede protagonista uno dei più autorevoli esponenti della musica d’autore italiana, saranno raccolti fondi in favore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santissima Annunziata di Sulmona. Anche quest’anno l’associazione Nomadi fans club “Un giorno insieme” ha deciso di dedicare le attività musicali previste nel corso del 2019 a una causa sociale. Quest’anno la scelta è ricaduta sul reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sulmona. L’obiettivo è acquistare un macchinario all’avanguardia, il Monnalisa Touch per il trattamento laser contro l’atrofia vaginale. Uno strumento che consentirebbe al reparto sulmonese di essere all’avanguardia.

Per informazioni sulla serata si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com.