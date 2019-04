Asl, 39 aspiranti manager in corsa: c’è anche l’ex medico del Milan

Sono 39 gli ammessi alla corsa per diventare manager della Asl dell’Aquila e Chieti. Tra loro, Marco Armando Gozzini, ex medico sociale del Milan.

Tra “vecchie conoscenze” e volti nuovi, è partita la corsa degli aspitanti manager della Asl dell’Aquila e Chieti. Come riporta Il Centro questa mattina, tra loro riproveranno la scalata gli ex manager Francesco Zavattaro e Pasquale Flacco. Tra gli ammessi ai due concorsi per l’Asl aquilana e teatina, ci sono anche Pier Mario Azzoni, Egisto Bianconi, Giulietta Capocasa, Franco Caracciolo, Silvia Cavallo, Sabrina Cenciarelli, Vincenzo Ciamponi, Alberto Cianci, Laura Coppola, Angelo Cordone, Danilo Corra, Vito Corrao, Claudio D’Amario, Maurizio Di Giosa, Alberto Di Stasio, Antonio D’Urso, Laura Figorilli, Serafino Gardoni, Gianni Genca, Massimiliano Gerli, Stefano Lorusso, Antonello Maraldo, Isabella Mastrobuono, Claudio Mazzoni, Angelo Muraglia, Giuseppina Panizzoli, Fulvia Tiziana Petrella, Jospeph Polimeni, Sabrina Pulvirenti, Giuseppe Quintavalle e Gianfranco Rinaldi.

Tanti, dunque, gli alti dirigenti provenienti da fuori regioni, oltre a nomi noti della sanità abruzzese. Ma ci sono anche volti noti dello sport, come Marco Armando Gozzini, ex medico sociale del Milan. Secondo Il Centro il più quotato è Giberto Gentili.

(Foto prealpina.it)