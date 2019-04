Arischia, Assessore Taranta ‘Altre 4 famiglie rientrano a casa’

Assessore Fabrizio Taranta: Arischia, ristretta zona rossa. Altre 4 famiglie rientrano nelle proprie abitazioni agibili.



Con ordinanza sindacale n. 108 del 23 Aprile 2019, di revoca delle precedenti ordinanze di inagibilità per rischio esterno, altre quattro famiglie della frazione di Arischia possono finalmente rientrare nelle proprie abitazioni, dalle quali erano state allontanate per motivi di sicurezza.

Lo rende noto l’assessore con delega alla Protezione Civile Fabrizio Taranta, ricordando anche che tali misure di sicurezza si erano rese necessarie dopo le ultime forti scosse sismiche del 2016 e 2017, a seguito delle quali fu predisposta la totale interdizione al traffico veicolare e pedonale di numerose vie a causa della presenza di elementi di pericolo che compromettevano l’accesso alle abitazioni o le vie di fuga.

Dai sopralluoghi effettuati sia dal ‘Settore Politiche Ambientali e Protezione Civile’ che dal ‘Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni’ sono stati verificati gli interventi realizzati e si è proceduto alla revisione dell’area interdetta al traffico veicolare pedonale, dopo che con l’ordinanza n. 71 del 27 Marzo 2019 è stata riaperta al pubblico transito parte della viabilità.

«Arischia – sottolinea l’assessore Taranta – è un paese che ha subito ben tre terremoti in otto anni. Molte famiglie, pur avendo le case agibili, sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie abitazioni per pericolo di rischio esterno, con tutti i disagi che ne sono conseguiti. Questa ordinanza segue una precedente dello scorso anno, grazie alla quale altre 13 famiglie avevano già potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Proseguono dunque i lavori di demolizione e messa in sicurezza nell’abitato di Arischia, nonché l’attenzione di questa Amministrazione comunale per le frazioni e le relative comunità.»