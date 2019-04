Sulmona, in piazza a 103 anni l’aquilana Giuseppina per vedere “la Madonna che scappa”

SULMONA – L’aquilana Giuseppina in piazza per “la Madonna che scappa”, a Sulmona la pasqua coinvolge anche gli ultracentenari

Aquilana di origine e sulmonese di adozione, la 103enne Giuseppina ha voluto assistere di persona al tradizionale rito della “Madonna che scappa in piazza“.

«Era accompagnata dalla nipotee dalla sedia a rotelle.- scrive il giornalista di Onda Tv Andrea D’Aurelio – Ma la signora Giuseppina, alla veneranda etá di 103 anni magnificamente portati, non ha rinunciato alla sacra rappresentante della “Madonna che scappa in piazza”. Era lì, all’altezza dell’acquedotto medievale, per partecipare al secolare rito. “L’emozione é sempre la stessa, come la prima volta”- ha detto a Onda Tg l’ultracentenaria Giuseppina al termine della corsa. La sua presenza e la sua luciditá non sono sfuggite nemmeno ai piú distratti e sono la concreta dimostrazione di quanto i riti pasquali di Sulmona riescano a generare un forte trasporto e coinvolgimento emotivo a qualsiasi etá. Alla signora Giuseppina salute e serenitá almeno per altri diciotto Anni».

Il Sindaco Casini incontra Giuseppina

«Un augurio speciale – scrive sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini – ho voluto riservare in questa mattina di Pasqua alla signora Giuseppina Patriarca di 103 anni, aquilana di origine e sulmonese di adozione dall’immediato post sisma dell’Aquila, che ha desiderato tanto poter vivere da vicino oggi il bellissimo rito della “Madonna che Scappa in piazza”».

L’ultracentenaria Giuseppina intervistata da OndaTv a Sulmona