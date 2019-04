LAquilaGrandiSperanze, il “contro-racconto” promosso sui social dal Sindaco Biondi

Un racconto partecipato, quello proposto dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Dopo le polemiche di questi giorni sulla fiction di Marco Risi “L’Aquila Grandi Speranze“, il primo cittadino lancia l’hastag per costruire sui social un “contro-racconto“ dell’Aquila, promosso dai cittadini e rivolto a tutta Italia. «Che parta da noi – scrive sul proprio profilo facebook Biondi – l’informazione sui nostri dieci anni passati e quelli a venire».

#laquilagrandisperanze

#giorno1

Parlare dell’Aquila fa bene. Fa bene a noi aquilani e che entri nei confronti e nelle riflessioni di chi non lo è. Soprattutto, fa bene conoscerla e formarsi un’opinione personale. La forza di alcuni canali, importanti, dai grandi numeri, non smorza il nostro orgoglio, non la nostra voce. E neanche le grandi speranze, che devono essere di tutti. Perché #laquila è un patrimonio italiano.