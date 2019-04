L’Aquila, le vie del centro storico si riempiono la domenica di Pasqua

L’AQUILA – Si riempie il Corso del centro storico la domenica di Pasqua, bar aperti e tanti turisti

Si riempie il centro storico per la tradizionale passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele. Un giorno di Pasqua segnato da un cielo plumbeo che deve aver fatto desistere gli aquilani dall’organizzare una “gita fuori porta“, preferendo una più tranquilla passeggiata in città. Tanti i bar aperti in questa domenica di festa, così come numerosi sono stati i turisti che, macchinetta fotografica in mano, hanno immortalato la bellezza dei palazzi ricostruiti.