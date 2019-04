Gran Sasso – Torna “Parco in fiore”, la rassegna di eventi dedicata al Parco Nazionale

L’AQUILA – Torna ” Parco in fiore “, la rassegna di eventi dedicata al Parco Nazionale del Gran Sasso

Torna “Parco in fiore”, la rassegna di eventi, giunta alla quarta edizione, che si aprirà il 1 maggio 2019 con la storica passeggiata alla scoperta dell’Adonis vernalis.

L’iniziativa promossa dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in collaborazione con l’Università di Camerino, trasformerà il Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, polo d’eccellenza per le ricerche sulla flora, in uno spazio d’incontro, socializzazione ed attrazione culturale sulle tematiche inerenti la botanica.

Il Centro, con i suoi laboratori, il Museo del Fiore, il centro congressi e l‘Orto Botanico, immersi in una natura rigogliosa e incontaminata, offre occasioni di suggestione che ben si prestano ad accogliere quelle realtà che sul territorio si impegnano nel fare cultura. Numerose Associazioni hanno risposto alla richiesta di manifestazione d’interesse pubblicata dall’Ente Parco al fine di costruire il programma de “Il Parco in Fiore” 2019.

Parco in fiore, un programma ricchissimo da maggio a dicembre

Il programma è ricchissimo e variegato e costituito da 37 proposte che si snoderanno da maggio a dicembre: 8 passeggiate alla scoperta delle piante più rare del territorio in compagnia dei ricercatori del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino e 29 iniziative culturali che vanno dai corsi, cene a tema, conferenze, e tanto altro.

La passeggiata del 1 maggio prevede una doppia partenza: si potrà scegliere il percorso storico dal borgo di Castelvecchio Calvisio oppure un nuovo tracciato che da Santo Stefano di Sessanio, in compagnia di simpatici asinelli, condurrà i partecipanti alla piana dell’Adonis vernalis, pianta che si presumeva estinta. Organizzatori dell’iniziativa il Comune di Castelvecchio Calvisio e le Associazioni attive sul suo territorio.

Sarà poi la volta delle “Erbacce nel piatto”, il 3 maggio: una cena a base di erbe spontanee del Parco preparata da Mirella Cucchiella per il Convento di San Colombo Dimora storica, preceduta da una visita guidata dell’Orto Botanico e del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino.

Il calendario prosegue con la giornata in memoria di Davide De Carolis, prevista per il 5 maggio, e organizzata dall’Associazione Compagnia della Contentezza e Pro Loco di Barisciano, e dedicata alla scoperta della Pulsatilla montana, specie rarissima in Appennino. Il percorso parte da Santo Stefano di Sessanio lungo un panoramicissimo tracciato realizzato per ricordare Davide.

Seguiranno tante proposte: corsi di cucina con le piante eduli, passeggiate alla scoperta di specie rare, la tintura, con l’uso delle nostre splendide erbe, senza dimenticare lo yoga nella natura, l’educazione ambientale, la fitoterapia, i cambiamenti climatici e una mostra micologica… ma tanto altro ancora.

Il programma della Rassegna, è pubblicato sul sito www.gransassolagapark.it e sulla pagina Facebook “Parco in Fiore”. I programmi delle singole iniziative, con orari e costi, verranno pubblicati 30 giorni prima di ciascuna data.