L’Aquila, il Motoclub dei Vigili del Fuoco regala uova di pasqua ai bimbi in pediatria

L’AQUILA – Il Motoclub dei Vigili del Fuoco in Ospedale, i volontari regalano un giorno di felicità ai bambini ricoverati in Pediatria

Questa mattina, come ogni anno, la sezione aquilana del Motoclub dei Vigili del Fuoco Italia ha regalato una Pasqua più felice ai bimbi ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’appuntamento, che i VVFF si erano dati alle 11,00 presso il nosocomio locale, ha visto i volontari consegnare le uova pasquali ai bambini presenti, con la partecipazione di una delegazione cittadina di Vigili del Fuoco guidata dal Comandante Ing. De Bartolomeo.

«Abbiamo organizzato questa iniziativa – spiegano – per dimostrare con maggior vigore l’importanza della vicinanza del Corpo Nazionale e del Motoclub Vigili del Fuoco ai bisogni della popolazione, ed in particolar modo dei nostri bambini. Passare il periodo pasquale in Ospedale non è bello e noi – concludono gli organizzatori – ci siamo mossi anche quest’anno per rendere un po’ più allegra questa giornata ai bambini ricoverati in pediatria».