L’Aquila, la Giornata Mondiale del Circo col naso all’insù

L’euforia contagiosa del circo arriva a L’Aquila e lo fa con uno spirito di condivisione, in occasione della 10^ Giornata Mondiale del Circo.

Oggi, sabato 20 aprile, in tutto il mondo si festeggerà l’arte circense e nel capoluogo abruzzese ci sarà la possibilità di assistere e partecipare a esibizioni e laboratori.

Ilenia Sciotti Gratti, titolare della Sporting Fly di Paganica ci introduce a questo mondo mirabolante e coloratissimo.

«Sei anni fa ho avuto un incontro con una ragazza, grazie al quale ho scoperto questo mondo e le discipline aeree. Tutto ciò che mi affascinava da piccola al circo è diventata dapprima una passione e poi una rete di persone.» racconta Ilenia Sciotti Gratti.

«Sono 26 anni che faccio questo mestiere. Nasco come istruttrice di fitness, l’ho fatto per molti anni. Adesso insegno il cerchio, il trapezio, la corda, i tessuti aerei, la pole dance.» prosegue la titolare dello Sporting Club, laureata in Scienze Motorie e docente di Teoria e Metodologia del movimento umano (TMMU) presso la stessa facoltà.

Sciotti Gratti, innamorata del movimento da sempre, da ottobre 2018 è anche formatrice nazionale di discipline aeree.

«Rispetto al fitness, le discipline aeree mi affascinano per il loro lato artistico e psicologico. Si gioca molto con il concetto di “essere all’altezza”, come i bambini che hanno bisogno di essere presi in braccio, e noto che spesso questo esercizio aiuta proprio a livello personale.»

Ilenia sarà supportata da uno staff d’eccezione composto da Ilde Mastrangeli, Giulia Casilli, Deborah Graziosi, Daniela Veneziano, Atelier Kontempo’raneo, Centro Studi Revolution Dance, Giulio Votta, a.c.r.s.d. Piccola Compagnia Equivoca, Il Bosco del Fauno, Scuola di Teatro Drama, Valerio De Luca, Atelier Tiriticco.

Le attrazioni e i laboratori

L’evento si svolgerà presso il Bliss via Rodolfo Volpe (Monticchio) L’Aquila e i bambini sotto i 5 anni non pagheranno il biglietto.

Adulti e bambini potranno partecipare a tutte le attività e ai laboratori:

Giochi con il fuoco

Trampolieri

Clown

Giochi di magia

Slacklining

Danza acrobatica aerea

Pole dance

Movimento creativo

Hip Hop e Breakdance

Danza Contemporanea

Laboratorio teatrale

Spettacolo di Bolle di Sapone

a cura di Sporting Fly Paganica, Daniela Veneziano, Atelier Kontempo’raneo, Centro studi Revolution Dance, Giulio Votta, A.C.R.S.D. Piccola compagnia equivoca, Il Bosco del Fauno, Scuola di Teatro Drama, Valerio De Luca.

Il programma

alle ore 11:00 l’apertura di Giulio Votta (trampoliere) che accompagnerà adulti e bambini allo spettacolo.

All’interno della Sala Grande ci saranno:

dalle 11:30 alle 12:30 laboratorio di Danza Aerea, Pole Dance e Movimento Creativo

dalle 12:30 alle 13:00 laboratorio di Hip-Hop / Break Dance

alle 13:00 esibizioni di Hip-Hop / Break Dance bimbi

dalle 15:00 alle 16:00 ci sarà il laboratorio di Hip-Hop / Break Dance, esibizioni di Hip-Hop / Break Dance adulti e spettacolo con un solista di Danza Contemporanea, dalle 16:00 alle 17:00 laboratorio di Danza Aerea e Pole Dance con esibizioni,

alle 18:30 esibizione delle Special Guest Leonardo Varriale con la sua ruota gigante e Valentina D’Angelo atleta e performer di Danza Aerea.

Il programma all’interno della sala piccola

dalle 11:30 alle 12:00 laboratorio di Trampoli

dalle 12:00 alle 13:00 laboratorio Teatrale

dalle ore 15:00 alle 16:00 laboratorio di Magia e Clown.

Dalle 16:00 alle 17:00 Laboratorio con Leonardo Varriale

All’Esterno dalle 11.30 alle 13:30 Clown, Giocolieri, Trampoli, Slackline, Jump e Street Food

Ore 13:30 chiusura della mattinata con esibizioni degli Special Guest e dello Sporting Fly.

Ore 14:30 spettacolo di Slackline e di Giulio Votta

17:30 spettacolo di “Bolle Vaganti e Cuori Sognanti”.

Alle 19:30 ci sarà il gran Finale di Fuoco.