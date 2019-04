Autogrill, Corrado Oddi protagonista del nuovo spot nel ruolo di papà

Avezzano – Corrado Oddi protagonista del novo spot di Autogrill, la sosta amica

Corrado Oddi tra i protagonisti del nuovo spot Aurogrill “io mi fermo solo in autogrill” nel ruolo di un papà. Grazie alla nuova collaborazione con la sua agenzia milanese “Cult Milano” Oddi è stato selezionato per lo spot prodotto da Mediaset. Lo spot è in onda in tutte le tv nazionali italiane. Questo il contest: Io mi fermo solo in Autogrill.

“Quando viaggio per lavoro o per piacere e ho voglia di fare una pausa non devo fermarmi in un posto qualunque. Perché c’è solo una sosta dove posso gustare tutti i sapori d’Italia in un ristorante che conta migliaia di coperti, oppure provare una brioche preparata ogni giorno il giorno stesso. L’unico posto in cui vale davvero la pena fermarsi. Io mi fermo solo in Autogrill. Per il suo curriculum prestigioso Corrado Oddi è inserito in agenzia tra i Personaggi come Alessandro Bonan“.

Autogrill, con Corrado Oddi: “mi fermo solo qui”