Sottoservizi, riapertura di via Verdi e altri tratti in centro

Saranno riaperte nella giornata di oggi alcune strade del centro storico dell’Aquila interessate dai lavori dei sottoservizi.



Si tratta di via Verdi, per l’intero tratto, e via Tempera che resterà interessata ai lavori per un piccolo spazio ma sarà comunque percorribile con i mezzi veicolari.

Sarà riaperta anche piazzetta IX Martiri, via Simonetto e via San Flaviano mentre si continua a lavorare su via Paganica e dalla prossima settimana si ricominicerà dalla parte alta della strada.

«Siamo soddisfatti di poter restituire queste strade alla città, ai residenti ed ai commercianti alla vigilia delle festività pasquali» dichiara il presidente della Gran Sasso Acqua spa Fabrizio Ajraldi.

«Nei tratti viari considerati – aggiunge – oltre alle civili abitazioni hanno infatti riaperto alcuni esercizi commerciali che proprio nei giorni in cui il passaggio pedonale è più frequente potranno lavorare senza impedimenti.»

Nei prossimi giorni Gran Sasso Acqua fornirà i dettagli dei prossimi cantieri da aprire e le strade interessate alla chiusura per i lavori dei sottoservizi così da consentire ai cittadini ed alle attività commerciali di organizzarsi con percorsi alternativi.

Saranno comunque garantiti attraversamenti pedonali ove possibile.

«Nell’ottica di causare il minor disagio possibile alla cittadinanza – conclude Ajraldi – Gran Sasso Acqua spa si sta facendo promotrice di un coordinamento con i diversi soggetti interessati ai lavori dei sottoservizi, pubblici e privati, in modo da offrire un’informazione puntuale sui cantieri e sull’apertura e chiusura di strade in tempo utile ad organizzare la vita quotidiana.»