L’Aquila – La nuova gestione di Nuno Gomme rispecchia lo stile dei nuovi titolari: giovane, smart e infaticabile.

Con in più un valore aggiunto: un’anima femminile appassionata di macchine e motori.

L’accoglienza è quella sorridente e femminile della sorella maggiore, Federica, che traina tutto con un’ottima dose di allegria e buone maniere.

Federica Gregori sa il fatto suo, conosce bene il mestiere e i clienti: di tutti conosce il nome e la vettura.

«Sono 18 anni che lavoro qui. Ci sono cresciuta praticamente.»

L’anima femminile di Nuno Gomme

Ad Agosto 2018 la vecchia gestione ha lasciato l’attività e Federica e gli altri dipendenti si sono trovati davanti alla terribile ipotesi di rimanere senza lavoro.

Con la passione che la contraddistingue, l’anima femminile di Nuno Gomme si è rimboccata le maniche e ha rilevato l’attività insieme al fratello Davide.

Un’avventura imprenditoriale certo non da poco, dati gli oneri economici e la mole di lavoro che comporta.

Federica lavora a Nuno Gomme dal 2001 e Davide dal 2004.

«Ci è sembrata la soluzione più giusta e naturale» dicono i due fratelli Gregori ai microfoni de Il Capoluogo.

«Inoltre è salito a bordo anche l’altro fratello, Gianluca. Siamo riusciti anche a reintegrare due dipendenti della gestione precedente, che avevano perso il lavoro.»

Una scommessa vinta

Insomma una vera e propria scommessa vinta grazie a una forte capacità imprenditoriale, una gestione giovane e smart e un’abnegazione totale al lavoro che, in periodi come quello attuale del cambio gomme fino al 15 maggio, non conosce orari.

«L’etica del lavoro è necessaria – concludono i fratelli Gregori mentre la fila per il cambio gomme si allunga -: se si lavora si va avanti tutti insieme, se non si lavora non si va da nessuna parte.»