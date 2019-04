I “ragazzi” della scuola elementare San Bernardo 50 anni dopo

“I nostri primi 50 anni”, i “ragazzi” delle elementari San Bernardo ancora insieme.

I “ragazzi” delle scuola elementare San Bernardo di via XX Settembre si sono ritrovati ieri sera, per festeggiare l’importante traguardo de “i nostri primi 50 anni“. Nonostante il passare del tempo, molti ex alunni, dalla prima alla quinta degli anni da ’75 al 79, hanno voluto rinsaldare il legame d’amicizia per questo speciale “compleanno collettivo”.