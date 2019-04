Trasporti Tua, l’assemblea dei soci nomina Gianfranco Giuliante presidente del CdA

ABRUZZO -L’Assemblea dei soci Tua nomina Gianfranco Giuliante presidente del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei soci di Tua SpA, società unica di trasporto abruzzese, il cui unico socio è la Regione Abruzzo, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, nella sede di via Orione, ha nominato Gianfranco Giuliante, presidente del Consiglio di amministrazione. In precedenza, la stessa Assemblea aveva provveduto a reintegrare il presidente dimissionario che aveva lasciato il CdA nello scorso mese di marzo . Giuliante, nato a Pennapiedimonte ma aquilano di adozione, 66 anni, laureato in Giurisprudenza, già vice presidente della Provincia dell’Aquila, è stato assessore regionale durante la presidenza Chiodi. Nel suo curriculum figurano anche la presidenza del Parco Nazionale della Majella, quella di Aquila Sviluppo e la vicepresidenza nazionale di Federparchi. In occasione della prossima approvazione del bilancio, verrà definita anche la durata dell’incarico.