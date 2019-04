Tagliacozzo, il Tar conferma la riorganizzazione del mercato

Confermata la riorganizzazione del mercato di Tagliacozzo, eseguita poco più di un anno fa. Il Tar rigetta il ricorso degli ambulanti.

L’Assessore agli Affari legali, avvocato Giuseppe Mastroddi, rende noto che il Tribunale Regionale Amministrativo, con sentenza n. 212 dell’11 aprile 2019, ha rigettato il ricorso promosso da alcuni ambulanti, avverso il progetto di riorganizzazione dell’area mercatale posto in essere dall’Amministrazione comunale nel febbraio 2018.

Il nuovo assetto si era reso necessario per improrogabili motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ma era stato contestato da alcuni ambulanti che avevano adito le vie legali amministrative. A tal riguardo la sentenza recita che« ..nei provvedimenti impugnati vengono specificati i motivi che giustificano l’adozione della riorganizzazione del mercato e che in particolare attingono tra i diversi profili anche quello relativo alla sicurezza urbana…».

I giudici del T.A.R. hanno però riconosciuto la piena legittimità dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio e hanno tra l’altro dichiarato nelle motivazioni che «la delibera di indirizzo orienta l’attività amministrativa alla razionalizzazione delle attività commerciali, attraverso la concessione di spazi maggiormente fruibili, la creazione di settori merceologici definiti, la sicurezza degli utenti, il più facile accesso ai mezzi pubblici e di soccorso, l’eliminazione di situazioni potenzialmente pericolose poiché prossime a materiali infiammabili. In tale prospettiva – recita ancora la Sentenza – i ricorrenti non hanno introdotto elementi concreti, certi univoci e comprovati che fossero comunque tali da far dubitare seriamente dell’irrazionalità e dell’illogicità delle scelte dell’Amministrazione… La separazione per zone, ad esempio, che è tipica di tutti i mercati in sede fissa e ambulante, appare del tutto ragionevole in quanto è diretta ad avvantaggiare il consumatore (che può così facilmente confrontare le differenti proposte degli operatori) e gli stessi commercianti».

Il Comune di Tagliacozzo è stato difeso davanti ai Giudici amministrativi dall’Avvocato Felice Iannini. L’Amministrazione si compiace con il Legale e con i Dirigenti, la Dottoressa Stefania Tellone, l’Architetto Luigi Mammarella, l’Ingegnere Roberta Marcelli e il Tenente della Polizia Locale Paolo Ronci, per il lavoro svolto e per il risultato conseguito.