Roberto Maroni nominato presidente SGB Humangest Holding

Roberto Maroni è il nuovo presidente SGB Humangest Holding, scelto per l’impegno profuso nell’occupazione.

Il Consiglio di Amministrazione di SGB Humangest Holding, Gruppo interamente a capitale italiano specializzato nei servizi di consulenza alle imprese, nella ricerca, selezione e gestione delle risorse umane, nella formazione e nell’outsourcing, ha nominato Presidente per il prossimo triennio, Roberto Maroni.

«Diamo il benvenuto a Roberto Maroni – ha dichiarato a nome di tutto il CDA Gianluca Zelli, Amministratore Delegato di SGB Humangest Holding – e siamo certi che l’esperienza maturata nella sua permanenza a capo del Ministero del Lavoro e l’impegno sui temi legati all’occupazione ed alle attività produttive profuso nei vari incarichi ricoperti nella sua lunga attività politica, potrà contribuire ad ampliare e migliorare l’offerta di servizi che oggi proponiamo al mercato. Questo ci permetterà di restare sempre più competitivi e vicini alle necessità delle aziende e dei lavoratori, in uno scenario economico che si sta radicalmente trasformando.»

«Mi fa piacere poter collaborare con SGB Humangest Holding, società italiana tra le più attive ed attente allo sviluppo dell’occupazione di qualità – ha affermato Roberto Maroni dopo aver accettato il nuovo incarico. In questo momento particolarmente complesso per la nostra economia, nel mio nuovo ruolo di Presidente del Gruppo, sono certo che potrò dare un significativo contributo sui temi del lavoro e dell’occupazione, sempre più centrali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. La Costituzione scrive che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e da qui dobbiamo costruire il futuro dell’Italia.»