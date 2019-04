REGIONE ABRUZZO

Regione Abruzzo, rendiconti 2014-15 in ritardo: il giudizio della Corte dei Conti

Oggi il giudizio della Corte dei Conti sui rendiconti generali della Regione Abruzzo, per gli esercizi finanziari 2014-2015. Marsilio: «Oggi siamo qui con un certo imbarazzo, per il ritardo accumulato in passato. Lavoriamo per il riallineamento».