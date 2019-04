Noleggio auto abusivo, chiusa attività senza autorizzazioni a Bazzano

L’AQUILA – La Polizia stradale scopre un’attività abusiva di noleggio auto. Disposta la chiusura e reato segnalato alla Procura.

Nell’ambito del controllo del territorio nella provincia di L’Aquila attraverso mirati servizi di prevenzione finalizzati al contrasto delle condotte illecite connesse al commercio e al noleggio di veicoli, la Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha effettuato diversi accertamenti amministrativi tesi alla verifica dei requisiti per l’esercizio delle attività predette.

Come spiegano gli uffici della Questura, le attività messe in campo hanno permesso agli agenti di riscontrare, nel corso di un controllo amministrativo, l’esistenza sulla Via Mausonia, in località Bazzano di L’Aquila, di un esercizio di noleggio veicoli commerciali senza alcuna autorizzazione, il cui titolare D.P. di anni 65 con precedenti di polizia, aveva inoltre realizzato un fabbricato completamente abusivo destinato ad abitazione e ufficio per l’espletamento delle pratiche di carattere burocratico funzionali al noleggio.

Pertanto è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di L’Aquila formale notizia di reato nonché segnalazione al Comune di L’Aquila per i provvedimenti di competenza che sono scaturiti nell’ordinanza di chiusura immediata dell’attività.

È inoltre in corso l’iter amministrativo presso l’Ispettorato Urbanistico del Comune di L’Aquila per le misure di rispettiva competenza tese al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento del fabbricato abusivo realizzato su terreno agricolo in area a rischio esondazione vista la prossimità del fiume Aterno.