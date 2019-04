Montereale, perseguita per anni una coppia, 6 anni allo stalker

Ha perseguitato per sei anni una coppia di Montereale, sei anni di carcere allo stalker.

Dopo una camera di consiglio durata sei ore, al persecutore sessantanovenne della coppia, Lello Antonelli, è stata inflitta una condanna di sei anni.

Undici i reati contestati, nove quelli per cui è stato condannato, come riporta Il Centro.

Le condotte sanzionate vanno dalle molestie sessuali nei confronti di una ragazza fino alla vera e propria persecuzione nei confronti di una coppia di Montereale.

Ai danni dei due coniugi anni di minacce e di visite nell’abitazione e nel luogo di lavoro di uno dei due, durante le quali disturbava i clienti dell’attività della vittima e si intrometteva nelle sue questioni lavorative.

Addirittura a volte l’uomo si sarebbe presentato a casa della coppia, senza essere stato invitato, pretendendo di pranzare.

Antonelli, difeso dall’avvocato Iole Maggitti, resta in carcere in quanto ci sono altri procedimenti a suo carico e perché aveva già in passato violato l’obbligo degli arresti domiciliari per continuare a molestare la coppia.

Le parti civili sono state assistite dagli avvocati Ferdinando Paone e Livio Di Sabato del Foro di Parma.