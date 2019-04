L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio salvo isolati temporali sui rilievi. In serata il cielo sarà sereno. Temperature comprese tra +2°C e +16°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione; locali temporali al pomeriggio in Appennino, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Fenomeni in esaurimento nella serata.

In Italia bel tempo al Nord fin dal primo mattino con sole prevalente eccetto qualche nube in transito e locali piogge o nevicate sull’arco alpino fino a 1800-2000 metri di quota, tempo asciutto in serata e nottata con cieli irregolarmente nuvolosi ad ovest, sereni ad est. Giornata dal tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro Italia. Innocue nubi in transito al primo mattino sulle coste tirreniche mentre al pomeriggio non è del tutto esclusa la possibilità di brevi e isolati piovaschi sull’Appennino abruzzese. Anche sulle regioni meridionali peninsulari e insulari la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo e del clima primaverile. Da segnalare soltanto qualche nube in transito al mattino sulla Sicilia e sulla Sardegna e brevi e isolati piovaschi sull’Appennino al pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero aumento i valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)