L’Aquila, lunghe vacanze di Pasqua: si torna a scuola il 26 aprile

Anche a L’Aquila da oggi, 18 aprile, scuole chiuse e lungo relax vacanziero.

Per gli studenti, certo, ma non per i genitori che dovranno trovare attività alternative per i propri figli dal 18 al 25 Aprile.

Si tratta di uno dei ponti pasquali più lunghi degli ultimi anni.

Infatti tra i giorni di chiusura da calendario scolastico regionale, i giorni festivi di Pasqua, Pasquetta e il 25 Aprile (giorno in cui si festeggia la liberazione d’Italia), gli studenti hanno più di un’intera settimana per stare a casa.