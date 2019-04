Campo Imperatore, iniziati i lavori di restyling dell’area della Villetta e Fonte Cerreto

L’AQUILA – Riqualificazione della Villetta a Campo Imperatore, stop ai parcheggi selvaggi e restyling dell’area verde

Sono iniziati i lavori di restyling e riqualificazione dell’area della Villetta a Campo Imperatore. Lungo il tratto stradale che conduce dal piazzale di Fonte Cerreto alla base della funivia verranno realizzati dei guard rail e delle barriere in legno che miglioreranno la sicurezza del percorso e, soprattutto, impediranno i fenomeni di parcheggio selvaggio di automobili e mezzi che vengono rilevati soprattutto durante i weekend e nei giorni di maggior afflusso. All’interno delle nuove aree verdi retrostanti le ringhiere verranno posizionati tavoli da pic nic, panchine e giochi per bambini per rendere ancora più fruibili e godibili gli spazi. Grazie alla collaborazione con Ama, inoltre, sarà attivo tutti i giorni, compresi quelli feriali, il servizio navetta che collega il piazzale Simoncelli alla biglietteria, al fianco della quale sarà predisposta una fontanella per l’approvvigionamento d’acqua a servizio anche di ciclisti ed escursionisti.

Riqualificazione Villetta, Pierluigi Biondi: “la zona cambia volto”

«I lavori termineranno subito dopo Pasqua» annunciano il sindaco dell’Aquila e l’assessore comunale con delega alle Società partecipate. «Con questi piccoli accorgimenti la zona cambierà volto, diventando ancor più accogliente. Non era più accettabile, inoltre, continuare a ricevere segnalazioni di macchine e pulmini parcheggiati in maniera impropria e irrispettosa di un luogo identitario per l’intera città. Il nostro ringraziamento va al Centro turistico e al suo management che ha mostrato sensibilità nei confronti delle sollecitazioni ricevute da utenti e amanti della montagna».