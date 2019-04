Avezzano, Piazza del Mercato cambia look: a maggio i lavori

Ancora qualche giorno per il via dei lavori a Piazza del Mercato, ad Avezzano. L’area assumerà una veste totalmente diversa. Sarà coperta, innovativa e di grande intrattenimento per giovani e meno giovani.

Una piazza che diverrà vero e proprio contenitore di attività commerciali, tra i negozi già presenti, alcuni storici in virtù di un’esistenza di lunga data, altri di nuova collocazione.

Solo qualche giorno fa la comunicazione del primo cittadino Gabriele De Angelis, sulla prossima apertura del cantiere al centro di Avezzano, prevista per i primi giorni di maggio. Il progetto, a cura della Tonelli Ingegneria, è stato studiato per valorizzare l’intera area, aggiungendo un tassello in più nel puzzle della Città Bella, come da programma di mandato del sindaco De Angelis.

L’area, anche di recente, si è arricchita di un’ulteriore attività commerciale, un “Urban Sushi”. Formula già sperimentata con successo, dallo stesso imprenditore, nella città di Pescara. L’esercizio andrà ad affiancarsi alle attività già presenti e a quelle future, per un’area che offrirà molteplici opzioni: dal mercato a km 0 del mattino, all’intrattenimento dedicato ai più giovani, con musica dal vivo e altre attività culturali.

«I lavori comprenderanno il rifacimento della pavimentazione, con inserti di betonella e travertino, e la modifica del piano delle pendenze, attraverso alcune piccole gradinate che andranno a colmare i dislivelli. Il cambiamento più grande sarà la struttura in acciaio, a forma di albero, che andrà a costituire la copertura dell’area, realizzata in lastre di vetro, così da garantire visibilità dell’esterno e da dare un senso di maggiore ampiezza», spiega alla redazione del Capoluogo il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Lino Cipolloni.

All’interno della piazza ci sarà, inoltre, l’inserimento di alcune aiuole con il rinnovamento dell’alberatura. Lavori che richiederanno risorse economiche per un valore totale di 570mila euro, iva compresa. «Si stima una durata dei lavori di 6 mesi, in considerazione della portata delle modifiche che andranno a trasformare Piazza del Mercato e della superficie dell’area oggetto di riqualificazione. Sarà un altro passo importante – conclude Lino Cipolloni – per il rilancio della città, attraverso la valorizzazione della bellezza dei suoi luoghi simbolo».