Academy Cup 2019, i pulcini 2008 del Real L’Aquila al torneo umbro

Ci saranno anche i pulcini del Real L’Aquila al prestigioso torneo umbro Academy Cup, per l’edizione 2019.

Torna la tre giorni “Academy Cup”, torneo di calcio che vede coinvolte le 54 società affiliate all’A.C. Perugia, arrivato ormai alla sua settima edizione. La manifestazione si svolgerà in tre giorni, da oggi, 18 aprile al 20 aprile nei campi delle 9 società Umbre affiliate al Progetto Academy. Il Renato Curi farà da cornice alla fase finale del 20 aprile, quando le 54 squadre partecipanti si confronteranno in triangolari. Sempre nella giornata di sabato 20 la cerimonia finale alla presenza dei dirigenti e atleti della prima squadra che milita nel campionato nazionale di serie B.

I ragazzi del Real L’Aquila sono al secondo anno di partecipazione alla prestigiosa competizione, un’ottima occasione per mettere in mostra le proprie doti calcistiche. Al progetto Academy partecipano molti osservatori con l’obiettivo di scovare nuovi talenti in erba. Ma il torneo non è l’unica occasione.

I modernissimi impianti sportivi dell’A.C. Perugia, che può vantare uno dei settori giovanili professionistici più importanti d’Italia, sono a disposizione delle società affiliate per allenamenti ed amichevoli. Dalla fine di aprile anche il Real L’Aquila riprenderà gli allenamenti al Renato Curi, sotto la supervisione dei qualificati tecnici biancorossi.