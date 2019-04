25 aprile ad Avezzano, il tricolore arriverà dal cielo

AVEZZANO – Tutto pronto per onorare la Festa della Liberazione: il 25 aprile in piazza Risorgimento la discesa del Tricolore dal cielo con un’esibizione di paracadutismo sportivo. Grande attesa anche per la tradizionale fiera.

Fervono i preparativi per la Festa del 25 aprile in occasione del 74° anniversario della Liberazione, simbolo della lotta di resistenza militare e politica dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Per l’organizzazione della cerimonia commemorativa anche quest’anno il Comune si è avvalso della collaborazione del Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma di Avezzano.

Si inizia alle 8,15 con il ritrovo di tutte le associazioni nella piazza antistante la chiesa della Madonna del Passo; a seguire corteo fino al Monumento all’Alpino, alza bandiera, deposizione della corona d’alloro al Monumento all’Alpino e a quello alla “Libertà di tutti i popoli” con l’intervento del sindaco Gabriele De Angelis.

Alle 10 è previsto il raggiungimento di piazza Risorgimento da parte delle autorità e delle associazioni d’Arma e di volontariato. Alle 11 è in agenda l’esibizione di paracadutismo sportivo con la discesa dal cielo del Tricolore, ad opera del colonnello Paolo Filippini. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Fly Zone Associazione nazionale paracadutisti d’Italia.

Dal mattino fino alle 20 torna poi il tradizionale appuntamento con la Fiera che ogni anno porta in città migliaia di visitatori anche da fuori città. Sono 127 i banchi in cui potranno intrattenersi cittadini e turisti. Le bancarelle saranno dislocate sulle vie principali del centro mentre un’area food è stata predisposta in piazza della Repubblica.

25 Aprile ad Avezzano, in occasione della fiera la circolazione stradale sarà così regolamentata

1- dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sarà vietata la sosta dei veicoli, ambo i lati, sulle sotto indicate strade interessate dal posizionamento dei banchi vendita. Sulle medesime strade, dalle ore 7.30 alle ore 22.00, sarà, altresì, vietato il transito dei veicoli: Via Corradini (da Via Garibaldi a Via Di Gianfilippo); Piazza della Repubblica (intera ampiezza); Via Mazzini (dall’incrocio con Piazza della Repubblica all’incrocio con Via Diaz); Via Marconi (dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Marruvio; Via Pagani (da Via Corradini a Via Diaz); Via Trento (da Via Corradini a Via Diaz); Via Trieste (da Via Corradini a Via Diaz); Via Cataldi (da Via N. Sauro a Via Corradini).

2 – dalle ore 6.00 alle ore 22.00, saranno vietati la sosta ed il transito dei veicoli sulle sotto indicate strade ricomprese nel piano della sicurezza, appositamente predisposto: Via Don Orione – dall’incrocio con Via Sangro all’incrocio con Via Corradini; Via Rosselli – dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Crispi; Via Oslavia, dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini; Via Crispi – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Mazzini; Via Rizzo – intera ampiezza; Via Marruvio – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi; Via D’Annunzio – intera ampiezza; Via Verdi – ampiezza ampiezza; Via Rossini – intera ampiezza; Via B. Croce – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi; Via Marconi – dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Marruvio; Via Marconi – dall’incrocio con Via B. Croce all’incrocio con Piazza della Repubblica; Via XXIV Maggio – dall’incrocio con Via Gramsci all’incrocio con Piazza della Repubblica; • Via Fontana (intera ampiezza); Via D’Annunzio (intera ampiezza); Via Andersen (intera ampiezza).

Inoltre dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sarà vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d) “veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria”, sulle seguenti aree: n. 3 posti su Via Mazzini, lato destro, direzione sud/nord, appena dopo l’incrocio con Via Diaz; n. 3 posti su Via Garibaldi, lato destro direzione nord/sud, appena prima dell’incrocio con Via Corradini; n. 3 posti su Via Corradini, lato destro, direzione est/ovest, appena dopo l’incrocio con Via Di Gianfilippo.