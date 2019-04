Paganica (L’Aquila)- La chiesetta di Santu Rivoru – anche conosciuta come San Gregorio de fore – è a rischio crollo.

Una chiesa antichissima che testimonia la storia millenaria di una delle Ville Paganichesi rischia di cadere al suolo.

Puntellata dai Vigili del Fuoco dopo il sisma dell’Aquila del 2009, anche per consentire il passaggio in sicurezza sull’omonima via di Paganica, necessita evidentemente di nuovi interventi, sia per un’ulteriore messa in sicurezza o per un eventuale intervento di recupero e ristrutturazione di un importante pezzo della storia aquilana.

“Tempo dopo tempo” scrive a Dillo Il Capoluogo un residente in zona “ho notato un evidente allargamento della crepa che stacca la facciata dal resto e, vista la oramai fatiscente solidità dei puntelli, credo non passerà molto tempo prima che crolli… Vogliamo aspettare, come va di moda oggi in Italia, il disastro?

