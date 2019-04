L’Aquila grandi speranze, la Pezzopane contro il regista Risi

L’AQUILA – La deputata PD Stefania Pezzopane contro Marco Risi: “Una fiction brutta che non meritavamo”

«Una brutta cosa che non meritavamo». Dure le parole della democrat Stefania Pezzopane, che dalla presidenza del Gruppo Pd alla Camera commenta con un post su Facebook la fiction L’Aquila Grandi Speranze andata in onda ieri sera su Rai1.

«Le nostre speranze – scrive la Pezzopane – non le avete né cercate, né comprese. Non c’erano e non ci sono bambini incattiviti organizzati in bande a scorrazzare nel centro storico. I nostri figli allora erano lontani, sulla costa o nelle tendopoli, a provare a superare la paura e a ricostruire vita e serenità. Non parliamo dialetti sbilenchi, che non siano l’aquilano. Non ci piace il terremoto e nemmeno chi usa L’Aquila e quella tragedia come un set per raccontare una banale e bruttina vicenda. Ricordatevi sempre tutti, che qui sono morti 309 innocenti. Aiutateci o lasciateci in pace. Così ci fate solo danni. Marco Risi, ma perché?».